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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء بورصة السعودية بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:59 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
أكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات سوق الأسهم السعودي لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.10% رابحا 8.30 نقطة، ليصل إلى مستوى 8457.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.6% خاسرا 45.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 7457.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 37 مليون سهم بقيمة 758.8 مليون ريال، وارتفعت أسهم 98 شركة، فيما تراجع 66 شركة.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.19%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "الوطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.68%، ثم مهارة 2.69%، ثم سيسكو بنسبة 2.36%، فيما جاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.86%، ثم أسيج بنسبة 1.82%، ثم أسواق المزرعة بنسبة 1.73%.

وفى سياق آخر، أعلنت كل من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة، للدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج بين الشركتين.

وأوضحت الشركتان، في بيانين لـ"تداول"، اليوم الإثنين، أن مذكرة التفاهم، تتضمن بدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والإكتوارية.

واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية، كما بنهاية عام 2019م، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعًا لنتائج الفحص.

وتتضمن الاتفاق تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني، بشأن صافي الأصول المدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما في بداية عام 2020.

كما يتم تعديل القيمة الضمنية لكل من محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والادخار، الخاصة بشركة الجزيرة تكافل، ومحفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والادخار المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما في بداية عام 2020م.

واتفقت الشركتان على أن يتم احتساب نسبة التبادل ما بين مساهمي شركة سوليدرتي وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين، حسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين والمحدد بنهاية عام 2019م.

وتم الاتفاق على أن تقوم شركة الجزيرة تكافل تعاوني، عند اكتمال الاندماج، بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كل الأسهم المصدرة.

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