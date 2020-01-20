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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حسونة: ممارسات بعض شركات السياحة تعرقل أداء مناسك العمرة والحج

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:57 ص
انيسة حسونة
انيسة حسونة
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود العديد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات السياحة أدت إلى عرقلة المواطنين من أداء مناسك العمرة والحج.

وأوضحت حسونة، أن هناك العديد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات السياحة تمنع المواطنين من أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك نتيجة تضررهم من السوق السوداء للتأشيرات والتي تولدت في مصر نتيجة وجود عدد محدد من التأشيرات مخصص لكل شركة من شركات السياحة.

وأكملت عضو البرلمان، أنه ونتيجة لعدم وجود رقابة فعالة قامت بعض الشركات بمخالفة ضوابط بيع التأشيرات، وبيعها بأسعار مضاعفة، مما أدى إلى تضرر المواطنين من هذه الممارسات ومنعهم من أداء مناسك العمرة والحج.

وذكرت حسونة في هذا الصدد ما حدث في موسم الحج السابق، وهو الاحتيال على البسطاء من الناس للاستيلاء على أموالهم مقابل تحقيق حلم أداء مناسك الركن الأعظم من الدين الإسلامى، حيث تم ترحيل ومنع سفر نحو 600 مواطن مصرى قصدوا الأراضى السعودية للحج، ولكن بتأشيرات منحتها لهم سلطات المملكة بغرض السياحة والترفيه وليس للحج إلا أن السماسرة والشركات أقنعت ضحاياهم بصلاحية هذه التأشيرات لأداء مناسك الحج، وأغرتهم بأسعار تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، وهى الأقل من السائدة فى السوق، وهو ما اكتشفته السلطات السعودية حين وصولهم أراضيها، فقامت بإعادتهم إلى مطار القاهرة على الفور، ونتيجة لانتشار العديد من الممارسات الخاطئة من قبل السماسرة وبعض شركات السياحة والتي وقع ضحيتها المواطن الذي يطمح فى أداء مناسك العمرة والحج.

وطالبت أنيسة حسونة بضرورة بحثها والوقوف على حل فوري وسريع لها.

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