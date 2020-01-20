انخفاض أسهم أوروبا مع ترقب المستثمرين

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق في الجلسة السابقة، إذ يلتقط المستثمرون الأنفاس قبل بداية أسبوع مزدحم يشهد صدور بيانات اقتصادية وانعقاد أول اجتماعات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا العام.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حوالي 0.1% بعد أن جنى قرابة 1% يوم الجمعة بفضل التفاؤل المحيط بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة قضايا عالقة منذ وقت طويل مثل ضريبة رقمية فرنسية ودعم شركات الطيران.وفقد المؤشر داكس الألماني 0.2% حيث أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2019 مقارنة بارتفاعها 2.7% قبل عام.ويترقب المستثمرون الآن قراءات مؤشر مديري المشتريات لألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو يوم الجمعة، واجتماع البنك المركزي الأوروبي لوضع السياسة النقدية يوم الخميس حيث من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة على الإيداع دون تغيير عند 0.50-%.