«صباح الورد» يستعرض سكن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، مقطع فيديو لسكن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة الذي تنفذه وزارة الإسكان في مدينة بدر، ويكشف الفيديو جودة التشطيبات في الإسكان وقرب الانتهاء منها بنسبة كبيرة.ورصدت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرابة 3.5 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر لموظفي الحكومة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام بجولة تفقدية للوحدات السكنية المُخصصة للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بمستوى التشطيبات، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة.وتفقد وزير الإسكان، مشروع محطة رفع الصرف الصحي، بطاقة 25 ألف م3 يوميا، لتخدم مساحة 1600 فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف الصحي القادم من العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خط طرد 630 مم.