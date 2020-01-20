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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التفاصيل الكاملة للقاء محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:53 ص
محمد الشريف
محمد الشريف
أحمد عاشور
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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة محاربة كافة مخالفات البناء في المهد وعدم السماح بأية مخالفات جديدة، وتشديد الحملات اليومية بنطاق المحافظة، وإزالة المخالفة في الحال، ومصادرة معدات البناء.

وأكد أنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الملف الذي يمثل خطورة وضغطا كبيرا على البنية التحتية وشبكة المرافق بالمحافظة.

وطالب محافظ الإسكندرية خلال اجتماعه برؤساء الأحياء بضرورة تعظيم موارد المحافظة من خلال استغلال كافة إمكانياتها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على الإسكندرية ومواطنيها ومحبيها والعمل على عودتها لمكانتها التي تليق بأهم محافظات مصر الساحلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية برؤساء الأحياء، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، والعقيد تامر محمد عبد المنعم المستشار العسكري للمحافظة.

على الصعيد ذاته أكد الشريف على ضرورة وضع حلول جذرية وقوية لكافة مشكلات المحافظة، خاصة مشكلات الصرف الصحي والنظافة وغيرها من المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري، مطالبا رؤساء الأحياء بضرورة بذل أقصى جهد ممكن لتحسين منظومة تقنين الأراضي والتصالح بالإسكندرية، والتي ستساهم بشكل كبير في تعظيم موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين.

في نهاية اللقاء كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بإطلاق مبادرة جديدة لتجميل ميادين الإسكندرية وإعادة تطويرها ورفع كفاءتها بما يليق بمكانة الإسكندرية، مشددا على ضرورة الاستمرار في حملات منع مكبرات الصوت ومصادرة معداتها وتحقيق الإنجاز المطلوب في هذه المشكلة، وكذا تكثيف المرور لمتابعة منظومة النظافة ورفع المخلفات أولا بأول، فضلا عن ضرورة إخطار غرفة عمليات المحافظة بكافة المعلومات والمشكلات التي تواجه الحي أولا بأول لإبلاغ الجهات المعنية في الحال ولحلها في الوقت المطلوب.
التفاصيل الكاملة للقاء محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء
التفاصيل الكاملة للقاء محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء
التفاصيل الكاملة للقاء محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء
التفاصيل الكاملة للقاء محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء
التفاصيل الكاملة للقاء محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء
التفاصيل الكاملة للقاء محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء

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