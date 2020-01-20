التموين: 27 شركة في المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 27 شركة تمثل 11 دولة بـ 182 توكيل يشاركون في المعرض الدولي العشرون لتكنولوجيا صناعة الحبوب.وأشار الوزير إلى أن المعرض يتميز لأول مرة هذا العام بوجود شركات مصرية وأجنبية، تقوم بعرض آلات ومعدات يتم تصنيعها في مصر، مؤكدا أن توطين التكنولوجيا من أهم الأشياء التي تحافظ على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.وأوضح الوزير أن الوزارة لديها استراتيجية جديدة لتطوير مجال الطحن للحفاظ على الأمن الغذائي ومن خلال ذلك سيكون لدينا فرصة للتصدير للدول الإفريقية والعربية، موضحا أنه سيكون هناك تعاون لسد احتياجات الدول وهذا يعد طفرة جديدة في مصر.كما أكد الوزير أن هذا المعرض يقام منذ 12 عام.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير على هامش حضوره فعاليات افتتاح المعرض.