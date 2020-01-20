ثقافة أسيوط تنظم ورش للتدريب على طريقة برايل للمكفوفين

انطلق بقصر ثقافة ديروط بمحافظة أسيوط فعاليات دورة تعليم طريقة برايل للمكفوفين والمبصرين، في محاولة لتقديم الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.وقامت بالتدريب شيماء النمر، ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، تحت رعاية ضياء مكاوي مدير عام الثقافة.وقدمت المدربة طرق تعليم طريقة برايل، وهي نظام كتابة ليلية ألفبائية كي يستطيع المكفوفون القراءة ولذا يجعل الحروف رموزا بارزة على الورق مما يسمح بالقراءة عن طريق حاسة اللمس.وفي نفس الوقت قدم القصر ورش عمل فنية للموسيقى في مجال الغناء والعزف قدمتها المدربة صفية عابدين، وتم تقديم بعض مبادئ السلم الموسيقى وطبقات الصوت والتدريب على بعض الأغاني الفردية والجماعية، بالإضافة إلى ورشة عمل مسرحي لفريق ديروط المسرحي، والتي قدمها المخرج مارك صفوت، حيث تم شرح الحركة على خشبة المسرح وكيفية استغلالها لإيصال الهدف إلى الجمهور.