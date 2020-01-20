«المصيلحي» يشهد افتتاح الدورة 20 لمعرض تكنولوجيا صناعة الحبوب

وصل منذ قليل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمعرض القاهرة الدولي بمدينة نصر، وذلك لحضور فعاليات افتتاح المعرض الدولي العشرون لتكنولوجيا صناعة الحبوب.وعقب وصوله تفقد الوزير أجنحة الشركات المشاركة في المعرض.واستمع وزير التموين والتجارة الداخلية لشرح بعض مسئولي الشركات المشاركين في المعرض.ومن المقرر، أن تشارك فى المعرض شركات محلية وعربية في مجال صناعات الحبوب، والمخابز، والمكرونات، والبسكويت والأرز وغيرها من المخبوزات، وذلك في إطار المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، ومنها تطوير الشون الترابية، وتحويلها إلى شون حديثة، وتطوير منظومة الخبز والمطاحن، وإنشاء الصوامع لتخزين الحبوب.كما يعد المعرض فرصة للتعرف على أحدث التكنولوجيا الحديثة فى العالم بمجال الصوامع، لحفظ الأقماح والحبوب والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز، وصناعة المكرونات والبسكويت وحفظ السلع الغذائية.