جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية: توفير 50 فرصة عمل

أعلنت دعاء علي، مدير جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، توافر 50 فرصة عمل بإحدى كبرى شركات المجمع الاستثماري والصناعي بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، للشغل في وظيفة مهندس تركيبات مواد خشبية ومهندس جودة وفني مكبس حراري وفني ماكين حلية، وفني منشار صينية، ونجار باب وشباك وموبيليا واستورجي موبيليا.وأضافت الشركة أن يكون مهندس التركيبات للمواد الخشبية ومسئول الجودة من خريجي الفنون الجميلة أو التطبيقية وخبرة 3 سنوات بمجال الأخشاب، وأن يكون المتقدم بباقي الوظائف التي أعلن عنها لديه شهادة خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات.وقالت الشركة إن شاغل الوظيفة سيمنح تأمين اجتماعي وطبي من اليوم الأول للتعيين، ومنح في المناسبات والأعياد وتعاقد وبيئة عمل مستقرة وفرص جيدة للترقي.وأوضحت أن ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وبناء على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن التنويه عن فرص العمل التي يقوم جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بالبحث عنها والتواصل مع الشركات لتوفيرها.