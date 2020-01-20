الاتحاد الأوروبي يناقش خيارات وقف إطلاق النار في ليبيا

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون جميع الخيارات لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نتائج المحادثات الدولية التي تهدف لإنهاء الصراع في ليبيا.واتفق زعماء الدول، أمس الأحد، على دعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.وقبل المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي بالقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.