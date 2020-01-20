احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي بجامعة حلوان.. الأربعاء

تنظم الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وتتضمن الاحتفالية، تكريم أكثر 5 كليات قامت بالنشر العلمي الدولي لعام 2018، وأكثر 5 أقسام و5 باحثين قاموا أيضا بالنشر العلمي الدولي لعام 2018 على مستوى الجامعة.ويحضر الاحتفالية، عمداء الكليات ووكلاء الدراسات العليا وبعض الشخصيات العامة والباحثين، حيث تقام فعاليات الحفل في تمام الساعة 11 صباح الأربعاء المقبل بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.