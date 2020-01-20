رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي بجامعة حلوان.. الأربعاء

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:39 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
تنظم الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، احتفالية لتكريم المتميزين في النشر الدولي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتتضمن الاحتفالية، تكريم أكثر 5 كليات قامت بالنشر العلمي الدولي لعام 2018، وأكثر 5 أقسام و5 باحثين قاموا أيضا بالنشر العلمي الدولي لعام 2018 على مستوى الجامعة.

ويحضر الاحتفالية، عمداء الكليات ووكلاء الدراسات العليا وبعض الشخصيات العامة والباحثين، حيث تقام فعاليات الحفل في تمام الساعة 11 صباح الأربعاء المقبل بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وثائق سرية تكشف دعم أردوغان للقاعدة في ليبيا منذ 2012

منذ حوالي 14 ساعة

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

وثائق سرية تكشف دعم أردوغان للقاعدة في ليبيا منذ 2012

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

عازف التشيلو جوليان لويد يهدد بالتخلي عن منصبه

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك