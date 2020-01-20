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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل استراتيجية قطاع الأعمال لدعم الصادرات في 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر مطلع في قطاع الأعمال عن استراتيجية الوزارة لدعم صادرات شركاتها خلال عام 2020.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن المحور الأول يتمثل في التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في دعم الصادرات، أما المحور الثاني يتمثل في فتح أسواق تصديرية خارجية عبر إنشاء شركة للوساطة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية المختلفة مثل البنوك.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع عبر تحديث خطوط الإنتاج، موضحا أن المحور الرابع يتمثل في إنشاء لجان تسويق مركزية في الشركات القابضة تشرف على خطة تسويق المنتجات التي تنتجها المصانع بصورة جيدة مثل مثيلتها في القطاع الخاص.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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