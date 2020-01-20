تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت فى مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء المؤشرات الكويتية لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.06% و0.1%، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.07%.وتصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بالمستهل بعد ان صعد بنسبة 0.31%، فيما تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية التراجعات بنحو 0.77%.وجاء سهم "نـور" على رأس قائمة الارتفاعات للأسهم المدرجة بصعود بلغت نسبته 6.41%، بينما تصدر سهم "سينما" قائمة الأسهم الهابطة متراجعًا بنحو 6.73%.وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل نحو 11.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1930 صفقة حققت سيولة بقيمة 42.7 مليون دينار.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.81 مليون دينار مرتفعًا 0.48%، فيما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 6.94 مليون سهم مرتفعًا 0.38%.