213 مليون جنيه مشروعات استثمارية بالمنوفية لخدمة المواطنين

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ضرورة تنفيذ كافة المشروعات القائمة بمحافظة المنوفية، بجانب تقديم الدعم الكامل لها لإنجاحها.وأضاف خلال لقائه حاليًا محافظ المنوفية، اللواء أحمد أبوليمون، أن إجمالي مشروعات الاستثمارية بالمحافظة بلغ 213 مليون جنيه، تتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، مشددا على ضرورة قيام المحافظة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاهتمام بالمشروعات.وتابع شعراوي، خلال اللقاء، مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالي فقط.كما بحث اللواء محمود شعراوي مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.