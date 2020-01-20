رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

213 مليون جنيه مشروعات استثمارية بالمنوفية لخدمة المواطنين

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:52 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ضرورة تنفيذ كافة المشروعات القائمة بمحافظة المنوفية، بجانب تقديم الدعم الكامل لها لإنجاحها.

وأضاف خلال لقائه حاليًا محافظ المنوفية، اللواء أحمد أبوليمون، أن إجمالي مشروعات الاستثمارية بالمحافظة بلغ 213 مليون جنيه، تتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، مشددا على ضرورة قيام المحافظة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاهتمام بالمشروعات.

وتابع شعراوي، خلال اللقاء، مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالي فقط.

كما بحث اللواء محمود شعراوي مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: أردوغان فرض حضوره فى مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

منذ حوالي 5 ساعات

قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى شرق صنعاء

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

عازف التشيلو جوليان لويد يهدد بالتخلي عن منصبه

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك