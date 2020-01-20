افتتاح معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب اليوم

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، فعاليات افتتاح المعرض الدولي العشرين لتكنولوجيا صناعة الحبوب، بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر.ومن المقرر، أن تشارك فى المعرض شركات محلية وعربية في مجال صناعات الحبوب، والمخابز، والمكرونات، والبسكويت والأرز وغيرها من المخبوزات، وذلك في إطار المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، ومنها تطوير الشون الترابية، وتحويلها إلى شون حديثة، وتطوير منظومة الخبز والمطاحن، وإنشاء الصوامع لتخزين الحبوب.كما يعد المعرض فرصة للتعرف على أحدث التكنولوجيا الحديثة فى العالم بمجال الصوامع، لحفظ الأقماح والحبوب والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز، وصناعة المكرونات والبسكويت وحفظ السلع الغذائية.