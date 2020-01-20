شعراوي لمحافظ المنوفية: تواصلوا مع المواطنين لتحسين الخدمات

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، منذ قليل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية.وخلال اللقاء تمت متابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أى مشاكل، مشددًا على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الأسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشاكلهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.وأشار شعراوي إلى اهتمام القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمة والمعيشة للمواطنين، بجانب حل مشكلاتهم.