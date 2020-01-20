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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استئناف ورشة العمل الدولية للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:40 ص
الاتحاد العربي للقضاء
الاتحاد العربي للقضاء الإداري
عماد سليمان
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يستأنف الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم الإثنين، ورشة العمل الدولية، المقامة بأحد فنادق القاهرة حول «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كما يشارك في ورشة العمل كذلك ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلون لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وسفراء إيطاليا وفرنسا وبعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.

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