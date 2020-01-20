عبدالخالق وكيلا لشئون خدمة المجتمع بـ«آداب طنطا»

أصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، القرار رقم 189 بتاريخ 2020-1-18 بتكليف الأستاذ الدكتور إبراهيم طلبة عبدالخالق للقيام بعمل وكيل كلية الآداب جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.من جهة أخرى أكد الدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية، تقديم كل الدعم لوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهنئا وكيل الكلية الجديد، مشيرا إلى سعادته بالثقة الغالية لرئيس الجامعة وما يوليه من اهتمام ورعاية لكلية الآداب.يذكر أن الدكتور إبراهيم طلبة عبدالخالق، حصل على درجة ليسانس الآداب قسم الفلسفة بتقدير جيد جدا من كلية الآداب جامعة طنطا عام 1987، ثم عين معيدا بالقسم في عام 1987، ثم تدرج وحصل على درجة ماجستير في الآداب قسم الفلسفة في 1992، وعين بدرجة مدرس مساعد بالقسم، ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 1995 وعين بدرجة مدرس بالقسم، ثم حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2002.كما أشرف على إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية عام 2009 ثم حصل على درجة أستاذ بالقسم عام 2009، ثم عُين قائم بأعمال رئيس قسم الفلسفة بالكلية عام 2014، ثم رئيسا لقسم الفلسفة بالكلية عام 2019 لمدة ثلاث سنوات. وله العديد من الاطروحات والدراسات والكتب القيمة فى مجال الفلسفة الحديثة والمعاصرة.