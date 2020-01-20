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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زحام مروري بالدائري والمحور وكوبري أكتوبر

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:24 ص
الدائري
الدائري
عمرو المزيدي – ندى حمدي
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شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لتنظيم حركة السير.

وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:

الطريق الدائري القادم من نفق العين السخنة اتجاه الأوتوستراد في الاتجاهين، بسبب وقوع حادث تصادم، كما تسبب تعطل سيارة نقل عند مخرج نفق السلام في ظهور كثافات مرتفعة اتجاه محور سعد الشاذلي.

وشهد الطريق الدائري بالمرج زحام شديد من الزراعي حتى نفق السلام، وكذلك دائري المنيب من منزل الكورنيش وحتى منزل الأوتوستراد بسبب حادث عبور سير.

كما تباطأت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد، وشهد محور 26 يوليو كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.

كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة في الوقت الحالي بالطرق التالية:

- شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة.
- طريق جسر السويس
- شارع البحر الأعظم اتجاه الجيزة
- دائري المرج والمنيب.
- محور صلاح سالم اتجاه المطار
- شارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية.
- محور صفط اتجاه الدائري.

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