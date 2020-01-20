إيران: على الأوروبيين الاختيار بين استقلالية قرارهم أو اتباع أمريكا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن الأوروبيين يجب أن يختاروا إما أن يكونوا مستقلين وقرارهم من ذواتهم أو أن يكونوا اتباع لأمريكا، مؤكدًا إعلان الأوروبيين أنهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق وما يهم بلده من قبلهم هو الفعل وليست الأقوال.وأضاف موسوي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، الخطوة الخامسة في تقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي هي الخطوة الأخيرة في سياق تقليص تعهداتنا وهي أكثر الخطوات تأثيرا في هذا الخصوص.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الطريق لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية برغم فشل الاتحاد الأوروبي في إنقاذ الاتفاق النووي.كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قرروا تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.