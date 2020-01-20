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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السيسي يشارك في قمة «إفريقيا - بريطانيا للاستثمار» بلندن اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:11 ص
السيسي
السيسي
الدستور
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار" بالعاصمة البريطانية لندن، تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

ومن المقرر، أن تبدأ فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بمشاركة رئيس الوزراء البريطانى والقادة الأفارقة يعقبها عدد من الجلسات الخاصة بموضوعات التمويل المستدام والبنية التحتية بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية وممثلين من الحكومة البريطانية.

ويتم مناقشة فرص الاستثمار المشتركة وتبادل الخبرات وخطط تحفيز الشراكة في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة.

ويعقب ذلك جلسة أخرى تحت عنوان "التجارة والاستثمار" لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية ورجال أعمال، وتتم مناقشة الاتفاقيات متعددة الأطراف وكيفية زيادة فرص التجارة والاستثمار عن طريق توسيع عملية الاندماج والتكامل الإقليمي في كل أنحاء القارة.

ثم جلسة أخرى بعنوان "فرص النمو الإفريقي"، بمشاركة رؤساء الدول الأفارقة لاستعراض خطط الإصلاح والفرص التى يتم توفيرها لزيادة معدلات النمو، ويقوم عدد من رجال الأعمال ومن ممثلى الشركات متعددة الأطراف بمناقشة أفضل الطرق لجذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الشراكة المتبادلة بين الطرفين، وسيقوم المشاركون بالإجابة عن أسئلة من الحضور.

ويناقش رؤساء الدول الإفريقية، طموحاتهم حول استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشراكات والسياسات التى ستساعدهم في تنفيذ ذلك، كما يستعرضون آراءهم وخططهم للتحول إلى الطاقة النظيفة والجديدة.

ومن المقرر أن يتم على هامش القمة إقامة معرض لعدد من الشركات البريطانية والإفريقية في العديد من المجالات خاصة تكنولوجيا الإنسان الآلى والأقمار الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة ومواد البناء المستدامة.

ويشارك في هذا المعرض عدد من الهيئات والوكالات الخاصة بالاستثمار من الجانبين البريطاني والإفريقي؛ لبحث إمكانية عقد اتفاقيات تعاون وشراكة بين الطرفين في ضوء عقد تلك القمة.

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