إيران ملتزمون بالاتفاق النووي الموقع في 2015

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، متهمًا القوى الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها.وأكد موسوي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تتحقق مصالحها.وفي وقت لاحق، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حالة اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة" وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله "نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة.كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قررت تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.