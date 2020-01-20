رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران ملتزمون بالاتفاق النووي الموقع في 2015

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:56 ص
عباس موسوي
عباس موسوي
ياسمين محمود
طباعة
قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، متهمًا القوى الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها.

وأكد موسوي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تتحقق مصالحها.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حالة اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة" وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.

ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله "نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة.

كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قررت تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية ردا على إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: أردوغان فرض حضوره فى مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

منذ حوالي 18 ساعة

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

عازف التشيلو جوليان لويد يهدد بالتخلي عن منصبه

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك