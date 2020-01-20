رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الدولار بفضل البيانات الأمريكية القوية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
بدأ الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع اليوم الاثنين في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، بينما تلقت العملات الآسيوية الدعم من تفاؤل بشأن توقعات الصين.

واستقرت العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل اليورو عند 1.1095 دولار، وبلغت ما يقل قليلا فحسب عن ذروة ثمانية أشهر مقابل العملة اليابانية عند 110.17 ين للدولار، ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار.

وارتفع اليوان الصيني 0.2 % لأعلى مستوى في ستة أشهر، بينما صعد أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.

وكانت التحركات طفيفة وأحجام التداول هزيلة مع اقتراب العام الصيني الجديد وإغلاق الأسواق الأمريكية اليوم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع معدلات بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر، بينما زادت مبيعات التجزئة أيضا وانتعش مقياس للنشاط الصناعي ليبلغ أعلى مستوياته في ثمانية أشهر.

ويشير تسعير العقود الآجلة إلى أنه لا أحد يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة حين يجتمع في نهاية الشهر.

وسجلت الصين يوم الجمعة أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو 30 عاما، على الرغم من أن بيانات ديسمبر كانون الأول أظهرت انتعاش ثقة الشركات وتسارع إنتاج المصانع.

وساعد ذلك اليوان على الارتفاع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.8457 للدولار بعد أن استقر سعر فائدة قياسي للإقراض اليوم مما أدى إلى مكاسب في أنحاء آسيا.

وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.2 %، بينما ارتفعت أيضا عملات أسواق ناشئة.

وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3 دولار، مع قلق الأسواق من أن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بنهاية الشهر، على الأخص إذا تمخضت مسوح للأعمال هذا الأسبوع عن نتائج سلبية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: أردوغان فرض حضوره فى مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

منذ حوالي 19 ساعة

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

منذ حوالي 5 ساعات

قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى شرق صنعاء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

عازف التشيلو جوليان لويد يهدد بالتخلي عن منصبه

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك