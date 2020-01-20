ارتفاع الدولار بفضل البيانات الأمريكية القوية

بدأ الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع اليوم الاثنين في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، بينما تلقت العملات الآسيوية الدعم من تفاؤل بشأن توقعات الصين.واستقرت العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل اليورو عند 1.1095 دولار، وبلغت ما يقل قليلا فحسب عن ذروة ثمانية أشهر مقابل العملة اليابانية عند 110.17 ين للدولار، ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار.وارتفع اليوان الصيني 0.2 % لأعلى مستوى في ستة أشهر، بينما صعد أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.وكانت التحركات طفيفة وأحجام التداول هزيلة مع اقتراب العام الصيني الجديد وإغلاق الأسواق الأمريكية اليوم.وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع معدلات بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر، بينما زادت مبيعات التجزئة أيضا وانتعش مقياس للنشاط الصناعي ليبلغ أعلى مستوياته في ثمانية أشهر.ويشير تسعير العقود الآجلة إلى أنه لا أحد يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة حين يجتمع في نهاية الشهر.وسجلت الصين يوم الجمعة أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو 30 عاما، على الرغم من أن بيانات ديسمبر كانون الأول أظهرت انتعاش ثقة الشركات وتسارع إنتاج المصانع.وساعد ذلك اليوان على الارتفاع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.8457 للدولار بعد أن استقر سعر فائدة قياسي للإقراض اليوم مما أدى إلى مكاسب في أنحاء آسيا.وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.2 %، بينما ارتفعت أيضا عملات أسواق ناشئة.وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3 دولار، مع قلق الأسواق من أن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بنهاية الشهر، على الأخص إذا تمخضت مسوح للأعمال هذا الأسبوع عن نتائج سلبية.