دانيش: خطة طالبان للحد من العنف وسيلة للتهرب من السلام الحقيقي

أكد النائب الثاني للرئيس الأفغاني محمد ساروار دانيش على موقف الحكومة الأفغانية من السلام، قائلا إن خطة حركة "طالبان" للحد من العنف هي مجرد وسيلة للتهرب من التوصل إلى سلام حقيقي، كما أنها تخدع الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي بهذه الخطوة.وأضاف دانيش - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين - أن الولايات المتحدة الأمريكية قد توقع اتفاق سلام مع حركة "طالبان"، لكن هذا لن يحل أي مشاكل في أفغانستان.وقال الممثل الألماني الخاص لأفغانستان ماركوس بوتزيل إن برلين مستعدة لاستضافة مفاوضات أفغانية قادمة.من جانبه، أعرب منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان توبي لانزر عن أمله في أن يتحقق السلام وأن يأتي إلى هذا البلد ولكن دون تأكيد أنه سيأتي هذا العام إلا أنه يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة خفض كبير للعنف من شأنه المساهمة في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين الأفغان.كانت حركة "طالبان" قد أعلنت مؤخرا أنها وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار ما بين 7 إلى 10 أيام.