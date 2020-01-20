الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

ذكرت المراكز الأمريكية لمنع الأمراض والسيطرة عليها أن 13 مليون حالة على الأقل تأكد إصابتها بفيروس الأنفلونزا منذ أواخر سبتمبر الماضي، فيما تم نقل 120 ألف شخص إلى المستشفيات ، بينما تم تسجيل 6600 حالة وفاة بسبب المرض رغم تراجع حدة انتشار الفيروس، إلا أن الوقت لم ينته للحصول على جرعة من مصل الوقاية منه.وأوضحت البيانات أنه من السابق لأوانه القول أن ذروة موسم انتشار الفيروس قد تم تخطيها رغم تراجع معدلات الإصابة مؤخرا.يذكر أن الفيروس مازال منتشرا على نطاق واسع في الولايات الأمريكية ويسجل معدلات عالية في 21 ولاية، فيما حذر لينيت برامر رئيس فريق مراقبة الأنفلونزا من موجة ثانية من العدوى خلال الفترة المقبلة.