أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.





وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:





أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24: 779 إلى 782 جنيهًا

عيار 22: 714 إلى 717 جنيهًا

عيار 21: 682 إلى 684 جنيهًا

عيار 18: 585 إلى 586 جنيهًا

عيار 14: 455 إلى 456 جنيهًا

عيار 12: 390 إلى 391 جنيهًا

الأونصية: 24240 إلى 24311 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5456 إلى 5472 جنيهًا

الكيلو: 779429 إلى 781714 جنيهًا





ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة السعر بالجنيه المصري

عيار 24: 792.80 جنيه

عيار 22: 726.74 جنيه

عيار 21: 693.71 جنيه

عيار 18: 594.61 جنيه

عيار 14: 462.47 جنيه

عيار 12: 396.40 جنيه

عيار 9 : 297.30 جنيه

أوقية الذهب: 24656 جنيهًا

جنيه الذهب: 5550 جنيهًا

كيلو الذهب: 792796 جنيهًا