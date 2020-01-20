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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:01 ص
الذهب _ صورة ارشيفية
الذهب _ صورة ارشيفية
عبدالهادي أبوطالب
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تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 779 إلى 782 جنيهًا
عيار 22: 714 إلى 717 جنيهًا
عيار 21: 682 إلى 684 جنيهًا
عيار 18: 585 إلى 586 جنيهًا
عيار 14: 455 إلى 456 جنيهًا
عيار 12: 390 إلى 391 جنيهًا
الأونصية: 24240 إلى 24311 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5456 إلى 5472 جنيهًا
الكيلو: 779429 إلى 781714 جنيهًا

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 792.80 جنيه
عيار 22: 726.74 جنيه
عيار 21: 693.71 جنيه
عيار 18: 594.61 جنيه
عيار 14: 462.47 جنيه
عيار 12: 396.40 جنيه
عيار 9  : 297.30 جنيه
أوقية الذهب: 24656 جنيهًا
جنيه الذهب: 5550 جنيهًا
كيلو الذهب: 792796 جنيهًا

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