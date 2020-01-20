زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، دون ورود أنباء حول حدوث خسائر بشرية أو مادية.وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترا في محافظة جياشي بإقليم كاشجر بمنطقة شينجيانغ، وتم رصده الساعة 9:27 مساء أمس بتوقيت بكين، مشيرا إلى أن قوة الزلزال وتوابعه دفعت السكان إلى الهروب خارج المنازل.وأرسلت السلطات المعنية فرق الاستجابة لحالات الطوارئ إلى المنطقة التي ضربها الزلزال لتقييم الوضع هناك.