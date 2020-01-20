مواجهات وسط بغداد.. قوات الأمن تستعيد السيطرة على طريق سريع

استعادت قوات مكافحة الشغب العراقية، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد بعد انتشار عدد من المتظاهرين، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت الغاز المسيّل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، لإبعادهم عن طريق محمد القاسم وساحة الطيران، وسط بغداد.وقام محتجون الأحد، بإغلاق ساحة الطيران بالكامل، وذلك ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب.واندلعت مواجهات واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، الأحد، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان و17 جريحا.