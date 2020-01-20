رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل ضابطى شرطة فى تبادل إطلاق نار بولاية هاواى الأمريكية

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:12 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طباعة
أعلن حاكم ولاية هاواي مقتل ضابطي شركة بعد إطلاق نار يوم أمس الأحد.

وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إن الضباط استجابوا لنداء استغاثة أبلغ عن رجلا يحمل سلاحا ناريا، حيث قتل الضابطين خلال تبادل إطلاق النار.

وقال الحاكم ديفيد ايجيه في بيان :"ولايتنا بأكملها تنعي فقدان اثنين من ضباط شرطة هونولولو قتلا خلال أداء الواجب هذا الصباح".

ويقع الحي الذي وقع فيه إطلاق النار في أقصى شاطئ ويكيكي بين حديقة حيوان هونولولو ونصب دايموند هيد التذكاري، وتكون المنطقة مليئة بالسياح والسكان المحليين ، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

وسمع السكان دوي إطلاق النار الكثيف خلال مواجهة الشرطة مع مطلق النار.

والتهمت النيران منزلا كان يشتبه أن مطلق النار يتواجد بداخله، وامتدت النيران عدة منازل مجاورة وسيارة شرطة.

فيما كافحت إدارة الإطفاء في هونولولو الحرائق، ولم تتمكن الشرطة من اعتقال المشتبه به، فيما أغلقت عدة شوارع محيطة، وأهابت من السكان عن الاقتراب من منطقة الهجوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع مشتبه به فى قتل طالب هندي بمدينة كانساس سيتي

تصفية قاتل شرطى فى تبادل لإطلاق النار بالولايات المتحدة

مصرع ضابطين فى ولاية مسيسيبى الأمريكية خلال مواجهة مسلحة

"سلامة": من الصعب إجراء الانتخابات الليبية في 10 ديسمبر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

«خدمة 24 ساعة».. أول صورة لماكينة شهادات الميلاد الذكية

منذ حوالي 15 ساعة

صورة جماعية للقادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

منوعات

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

فرار 75 مسجونًا بينهم أخطر عصابة برازيلية فى باراجواى

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك