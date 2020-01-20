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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أزمة بين كندا وإيران بسبب صندوقى الطائرة المنكوبة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:06 ص
فرانسوا-فيلي
فرانسوا-فيلي
وكالات
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أصرت كندا، الأحد، على أن يتم "سريعا" إرسال الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران "خطأ" في 8 يناير، إلى أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، إنه اتصل لهذه الغاية بنظيره الإيراني.

وأوضح "كررت موقف كندا بأن يتم إرسال الصندوقين الأسودين في أسرع وقت ممكن إما إلى أوكرانيا وإما إلى فرنسا" للكشف عليهما "في مكان توجد فيه الخبرة وتتم فيه (عملية الكشف) بطريقة شفافة".

وجاء كلام الوزير الكندي ردا على تصريح مدير مكتب التحقيقات في منظمة الطيران المدني الإيراني، حسن رضايفار، الذي أشار إلى أن إيران تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن رضايفار قوله إن "الصندوقين الأسودين للبوينغ 737 الأوكرانية موجودين في إيران ولا نعتزم في الوقت الحالي إرسالهما" إلى الخارج.

وأضاف رضايفار "سنحاول تحليل الصندوقين الأسودين في إيران، وخياراتنا التالية هي أوكرانيا وفرنسا، ولكن في الوقت الحالي لا نخطط لنقلهما إلى دولة أخرى".

وطالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إيران، الجمعة، بإرسال الصندوقين الأسودين إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفا "سيكون المكان السليم الذي يرسل اليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانيّة على الموافقة على القيام به".

ومن أصل 176 شخصا قضوا في هذه الكارثة، هناك 57 كنديا، وكشف ترودو أن 28 آخرين كانوا يحملون إقامة دائمة في كندا.

وقطعت كندا علاقاتها الدبلوماسيّة مع إيران في العام 2012 احتجاجا على دعم طهران نظام الرئيس السوري بشّار الأسد.

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