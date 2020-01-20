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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون اليوم نتائج مؤتمر ليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:49 ص
وزراء خارجية دول
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
وكالات
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يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، نتائج المحادثات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الصراع في ليبيا، التي عقدت في برلين أمس.

واتفق زعماء الدول، من بينهم أولئك الذين ساندوا الطرفين المتنافسين في النزاع، يوم الأحد، على دعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.

وقبل المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي بالقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

وقد يشمل ذلك إرسال مهمة تحت علم الاتحاد الأوروبي لليبيا، وفقًا لما ذكره المثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وأبدت اليونان وإيطاليا استعدادهما لإرسال قوات، بينما قالت ألمانيا إنها ستفكر في المشاركة.

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إن بوريل قد يضع الخطوط العريضة للاقتراحات الأولية، على الرغم من أنه من المرجح أن يقدم الوزراء مزيد من التفاصيل إلى القضية عندما يجتمعون مرة أخرى في غضون شهر.

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