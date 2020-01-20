بريطانيا تغازل أفريقيا بأول قمة استثمارية

يجتمع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، مع 16 من القادة الأفارقة في قمة استثمارية تهدف إلى توسيع مروحة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانيّة في بيان الأحد.ويأتي انعقاد أول قمة استثمار «بريطانية - أفريقية» في لندن بمشاركة قادة ورجال أعمال من الدول المعنية، في أعقاب جولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أجرتها في عام 2018 رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، وكانت الزيارة الأولى من نوعها لزعيم بريطاني منذ 5 سنوات.وتبحث المملكة المتحدة عن شركاء تجاريين جدد، إذ إنه بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ستنتهي 47 سنة من الحياة المشتركة والتبادلات مع الاتّحاد الأوروبي.وقال بيان داوننج ستريت، إن جونسون سيبلغ القادة الأفارقة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى بأنه يريد أن يجعل بريطانيا شريك الاستثمار المفضل لديهم.وقال البيان: «جميع الاستثمارات ستعكس التزام رئيس الوزراء ببناء علاقات دائمة مع أفريقيا، مبنيّة على قيمنا ومعاييرنا العالية»، مذكّرًا بأنّ المملكة المتحدة التزمت في السابق بمساعدة إفريقيا لتنتقل من الطاقة الأحفورية إلى الطاقات النظيفة والمتجددة والمستدامة.ويحضر القمّة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وكذلك الرئيس النيجيري محمد بخاري والغاني نانا أكوفوأدو، ومن الجانب البريطاني، يحضر وزراء الخارجيّة دومينيك راب، والتنمية ألوك شارما، والتجارة ليز تروس، والمشاريع أندريا ليدسوم.