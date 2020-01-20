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حوادث

نظر معارضة الفنان تامر عاشور على الحكم الصادر ضده.. اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:41 ص
الفنان تامر عاشور
الفنان تامر عاشور
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، حكمها فى معارضة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.

كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمى مع الجهات المختصة.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفًا و269 جنيهًا خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.

وقضت محكمة جنح التهرب الضريبى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب.

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