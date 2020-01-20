يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

أعرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته باحتفال الجماهير في ملعب أنفيلد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل أن يتم ذلك رسميًا ما دام لاعبوه لا يفعلون ذلك.





وأخذ ليفربول خطوة جديدة نحو لقبه الغائب منذ 30 عامًا، بعدما فاز على مانشستر يونايتد في معقله بثنائية نظيفة سجلها فيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح.





ويتقدم ليفربول على مانشستر سيتي الوصيف بفارق 16 نقطة وتبقى للريدز مباراة أخرى مؤجلة.





وأنشدت جماهير ليفربول «سنفوز باللقب» في ملعب أنفيلد، الأحد، حيث حقق «الريدز» فوزًا حاسمًا، وبالطبع لن يمنعهم كلوب من الغناء.





وقال الألماني، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» عقب المباراة: «يمكنهم أن يغنوا، لقد غنو ا بضع مرات في الماضي على ما أعتقد».





وأكمل: «ليست لدي أي مشكلة مع هذا، الجميع يجب أن يحتفلوا، ولكن بالنسبة لنا الأمر لم يتغير في شيء، لدينا نفس الموقف وزدنا فقط ثلاث نقاط».





وتابع: «سأخبرك فورًا لو كان الأمر مختلفًا لكن في الوقت الحالي لا»، كما أثنى كلوب على أداء لاعبيه: «يا له من أداء ضد خصم مثل يونايتد».





واختتم: «أداؤنا كان مذهلًا، سيطرنا على المباراة، لاسيما في الشوط الأول، الطاقة التي بذلوها اللاعبون في أرضية الملعب لا تصدق».





وعقب المباراة أصبح فريق ليفربول 64 نقطة في المركز الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، أما مانشستر يونايتد ففي المركز الخامس بـ 34 نقطة.