رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:41 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
طباعة
أعرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته باحتفال الجماهير في ملعب أنفيلد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل أن يتم ذلك رسميًا ما دام لاعبوه لا يفعلون ذلك.

وأخذ ليفربول خطوة جديدة نحو لقبه الغائب منذ 30 عامًا، بعدما فاز على مانشستر يونايتد في معقله بثنائية نظيفة سجلها فيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح.

ويتقدم ليفربول على مانشستر سيتي الوصيف بفارق 16 نقطة وتبقى للريدز مباراة أخرى مؤجلة.

وأنشدت جماهير ليفربول «سنفوز باللقب» في ملعب أنفيلد، الأحد، حيث حقق «الريدز» فوزًا حاسمًا، وبالطبع لن يمنعهم كلوب من الغناء.

وقال الألماني، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» عقب المباراة: «يمكنهم أن يغنوا، لقد غنوا بضع مرات في الماضي على ما أعتقد».

وأكمل: «ليست لدي أي مشكلة مع هذا، الجميع يجب أن يحتفلوا، ولكن بالنسبة لنا الأمر لم يتغير في شيء، لدينا نفس الموقف وزدنا فقط ثلاث نقاط».

وتابع: «سأخبرك فورًا لو كان الأمر مختلفًا لكن في الوقت الحالي لا»، كما أثنى كلوب على أداء لاعبيه: «يا له من أداء ضد خصم مثل يونايتد».

واختتم: «أداؤنا كان مذهلًا، سيطرنا على المباراة، لاسيما في الشوط الأول، الطاقة التي بذلوها اللاعبون في أرضية الملعب لا تصدق».

وعقب المباراة أصبح فريق ليفربول 64 نقطة في المركز الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، أما مانشستر يونايتد ففي المركز الخامس بـ 34 نقطة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

منوعات

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

فرار 75 مسجونًا بينهم أخطر عصابة برازيلية فى باراجواى

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك