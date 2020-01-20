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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شرطيين فى إطلاق نار بالقرب من مزار سياحى بهاواى

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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قتل شرطيان في إطلاق نار بالقرب من مزار سياحي في هونولولو عاصمة هاواي، أمس الأحد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المشتبه به طعن صاحبة المنزل التي يؤجر منها، والتي كانت تحاول طرده، ثم أطلق النار على الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

وبعد ذلك أشعل المشتبه به النار في المنزل، والتي امتدت إلى المباني المجاورة ودمرت أربعة منازل على الأقل في حي دياموند هيد في هونولولو، وفقًا لشبكة «هاواي نيوز ناو»، وهي شبكة محلية تابعة لـ«سي إن إن».

وأصيب ضابط ثالث بجروح خطيرة، ووصفت حالة صاحبة المنزل بالحرجة، وفقًا للتقارير.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن السلطات المحلية، أنه من المحتمل أن يكون مطلق النار قد مات داخل أحد المنازل المحترقة، وليس هناك مطاردة.

وكتب الحاكم ديفيد إيج عبر تويتر: «تنعي ولايتنا بأكملها فقدان اثنين من أفراد شرطة هونولولو اللذين قتلا أثناء تأديتهما لواجبهما هذا الصباح».

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