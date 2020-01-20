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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد 139 حالة إصابة بالالتهاب الرئوى وانتقال الفيروس لمدن جديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:49 ص
الصين
الصين
وكالات
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كشفت الصين، اليوم الإثنين، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

وأكدت لجنة الصحة في منطقة داشينج بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس، وأكدت لجنة الصحة في إقليم جوانجدونج وجود حالة واحدة، وهو ما يمثل أول إصابات بالمرض خارج مدينة ووهان التي اكتشف بها الفيروس في بادئ الأمر.

وأفادت لجنة الصحة بمدينة ووهان في بيان بظهور 136 حالة إصابة يومي السبت والأحد.

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