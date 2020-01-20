111 قتيلًا حصيلة «المجزرة الحوثية» فى مأرب باليمن

أفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلًا، وفقًا لـ «سكاي نيوز».وأوضحت المصادر، أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى، ولا يزال الرقم مرشح للزيادة، مشيرة إلى أن 68 جريحًا بينهم مصابون حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.واستهدفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة معسكرًا للاستقبال تابع للقوات الحكومية، بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلًا و130 جريحًا في حصيلة أولية.وذكرت مصادر طبية، أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلًا.