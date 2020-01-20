إدارة ترامب تعتزم وضع ضوابط تنظيمية للحد من «سياحة الولادة»

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار التخطيط لفرض إجراء يحد من استغلال التأشيرات قصيرة الأجل للأجانب التي تستخدم لإنجاب الأطفال داخل البلاد.وأورد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسؤولين، أن الإدارة تخطط لإصدار ضوابط تنظيمية الأسبوع الجاري يسمح لوزارة الخارجية برفض منح تأشيرات دخول قصيرة الأجل للأجانب إذا كان هناك اعتقاد بأن التأشيرة سوف تستخدم لتسهيل المواطنة التلقائية من خلال ولادة طفل لم يولد بعد.ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الضوابط الجديدة للحد مما يسمى بـ «سياحة الولادة»، للذين يصلون إلى الولايات المتحدة لغرض حصول المولود على الجنسية الأمريكية تلقائيًا، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.