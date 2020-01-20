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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى شرق صنعاء

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:13 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلنت قوات الجيش اليمني، مصرع 13 عنصرًا من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، إن الجيش الوطني، نفذ، مساء الأحد، عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم.

كما أوضح أن الانقلابيين تكبدوا خلال العملية أكثر من 13 قتيلًا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وكان الجيش اليمني قد شن، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، هجومًا واسعًا على مواقع تسيطر عليها الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض، في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

وأشاد قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكدًا، خلال ترأسه اجتماعًا لقيادات العمليات المشتركة، السبت، استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات.

كما لفت إلى أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم الحوثيين، مثمنًا دور التحالف ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية.

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