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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: نأمل فى إعادة فتح منشآت النفط الليبية المغلقة

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:02 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، خلال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

وأعرب بومبيو، عن أمله في إعادة فتح منشآت النفط الليبية المغلقة بمثابة إحدى نتائج قمة برلين.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، أن قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، أكدوا التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة إلى هذا البلد، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وجاءت تصريحات المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة برلين بشأن ليبيا، عقدته بمشاركة وزير خارجيتها هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتحدثوا فيه عن تفاصيل الاتفاق الخاص في ليبيا.

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