فرار 75 مسجونًا بينهم أخطر عصابة برازيلية فى باراجواى

أعلنت حكومة باراجواي أن ما لا يقل عن 75 مسجونًا من بينهم أعضاء في أخطر عصابة برازيلية، فروا من أحد سجون البلاد، بعد حفر نفق، في عملية تعتقد الحكومة بأن مسؤولي السجن كانوا على علم بها.وقالت وزيرة العدل في باراجواي، سيسيليا بيريس، للصحفيين، إن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل، و6 مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.وذكرت حكومة باراجواي أن من بين الفارين أعضاء في عصابة «فيرستكابيتال كوماند»، وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل.وأضافت لمحطة مونيومنتال الإذاعية: «إنها عملية استغرقت أيامًا، ومن المستحيل أن لا يدرك المسؤولون أنهم كانوا يغادرون، من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن».