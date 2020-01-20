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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج سينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:32 ص
مؤسسة النفط الليبية
مؤسسة النفط الليبية
وكالات
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أعلن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميًا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.

وأوضح المتحدث، في تصريحات صحفية، أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا قبل أن تغلق قوات الجيش موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت،السبت، في بيان لها، حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك سيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار.

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