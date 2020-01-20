ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

صدر حديثًا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع ديوان "تشرين" للشاعرة والقاصة ولاء أحمد، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.وقالت ولاء أحمد عن الديوان:" "تشرين" ديوان شعري فصيح مكون من أربع وعشرين قصيدة ما بين العمودي والتفعيلة تتناول مواضيع مختلفة تمثل تجارب فردية عامة.وأضافت في تصريح لـ"الدستور":" هو الديوان الفصيح الأول وإن لم يكن العمل الأدبي الأول، أفكاره مستوحاة من الحياة والخيال معًا، وقصائده هي حصيلة أعوام، لكن تم تجميع الديوان خلال عدة أشهر.أما عن ولاء أحمد فهي شاعرة وقاصة وروائية درست الآداب الإنجليزية، صدرت لها رواية "آرتميس" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، ديوانها الفصيح "تشرين" يعد العمل الثاني لها، كما تشارك بالمجموعة القصصية "مركون على الرف" الصادرة عن دار كيان.