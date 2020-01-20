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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا يستقبل المهنئين بعيد الغطاس فى الإسكندرية.. اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:08 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صباح اليوم الإثنين، المهنئين بعيد الغطاس المجيد، بالمقر البابوي بالإسكندرية، والذي يأتي على رأسهم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووفد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، أمس الأحد، صلاة قداس عيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ويتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد «صلاة اللقان»، وهي صلاة لتبريك المياه والتي يستخدمها الأقباط فيما بعد داخل المنازل وللمرضى، وتصلي الكنيسة طقس «صلاة اللقان» مرتين خلال العام أحدهما في عيد الغطاس، والأخرى في صلوات قداس خميس العهد.

ويأتي عيد الغطاس المجيد في توقيت ثابت من كل عام، ومرتبط ببعض الأكلات الشعبية منها «القلقاس، والقصب، والبرتقال واليوسفي».

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