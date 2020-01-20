البابا يستقبل المهنئين بعيد الغطاس فى الإسكندرية.. اليوم

يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صباح اليوم الإثنين، المهنئين بعيد الغطاس المجيد، بالمقر البابوي بالإسكندرية، والذي يأتي على رأسهم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووفد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.وترأس البابا تواضروس الثاني، أمس الأحد، صلاة قداس عيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.ويتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد «صلاة اللقان»، وهي صلاة لتبريك المياه والتي يستخدمها الأقباط فيما بعد داخل المنازل وللمرضى، وتصلي الكنيسة طقس «صلاة اللقان» مرتين خلال العام أحدهما في عيد الغطاس، والأخرى في صلوات قداس خميس العهد.ويأتي عيد الغطاس المجيد في توقيت ثابت من كل عام، ومرتبط ببعض الأكلات الشعبية منها «القلقاس، والقصب، والبرتقال واليوسفي».