زلزال بقوة 6 درجات يضرب سولاويسى فى إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي إن، زلزالًا بقوة ست درجات وقع في سولاويسي في إندونيسيا، مساء يوم الأحد؛ حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز" الإخبارية.ويشهد الأرخبيل الإندونيسي الذي يتألف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشاطًا زلزاليا وبركانيًا متكررًا، بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.يشار إلى أن، زلزال بلغت قوته 7.5 درجات وتبعه تسونامي، في عام 2018 في بالو بجزيرة سولاويسي أدى إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.