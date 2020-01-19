بعد انخفاض سعر الدولار.. أديب: أسعار الفراخ لازم تنزل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن انخفاض سعر صرف الدولار يجب أن يقابله انخفاضًا في أسعار السلع.وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لما الدولار ينزل ربع جنيه في 12 يوم، لابد أن تنخفض أسعار السلع، تنخفض أسعار السيارات، والملابس، لازم تنزل، وخاصة أسعار الفراخ".وأردف: "كانوا دايما يقولوا لنا نستورد العلف من الخارج، وأنت عارف الدولار بكام؟، دلوقتي أنا عارف الدولار بكام، والاسعار لازم تنزل".وهبط متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي بنحو 3 قروش خلال تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 15.779 جنيه للشراء و15.879 جنيه للبيع في تعاملات الختام، مقابل 15.8114 جنيه للشراء و15.9114 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.وجاء هبوط سعر الدولار خلال الفترة الماضية نتيجة تدفقات النقد الأجنبي نحو البنوك خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية نحو السوق المحلية، وفقد الدولار نحو 22 قرشًا منذ يوم الأربعاء قبل الماضي حتى تعاملات الخميس الماضي.