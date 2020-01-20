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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:47 ص
الجالية المصرية فى
الجالية المصرية فى لندن
وفاء علي
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استقبل أبناء الجالية المصرية أعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والتي ستعقد صباح اليوم الإثنين بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت المهندسة مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، وجمعية اللوتس المصرية، إن الجالية احتشدت منذ ساعات لاستقبال الرئيس حاملين اللافتات التي تنادي أيضًا بتشجيع الاستثمار في مصر، رافعين الإعلام المصرية، حاملين مكبرات الصوت التي تنشد بعضًا من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماسهم.

كما أكدت «خليل»، أن أعضاء جمعية اللوتس قاموا للتحضير لاستقبال الرئيس منذ الإعلان عن تاريخ الزيارة، حيث قاموا بالتواصل مع كل المصريين في شتى أنحاء إنجلترا وبريطانيا لحسهم على أهمية استقبال الرئيس، والحشد والترحيب بفخامته لمواجهة حالات التمرد من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين يجدون في العاصمة البريطانية ملاذًا آمنًا لهم.

ومن المنتظر أن يتواجد أبناء الجالية حول مقر تواجد الرئيس طيلة فترة إقامته في لندن، وذلك للترحيب والمؤازرة ورفع العلم المصري حتى يفهم الجميع أن للرئيس ظهير شعبي يقف بجواره حتى في قلب العاصمة البريطانية لندن.
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)
أبناء الجالية المصرية فى لندن يستقبلون الرئيس السيسى أمام مقر إقامته (صور)

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