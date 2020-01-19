المصريين بالخارج: موقف مصر ثابت ولم يتغير تجاه ليبيا

أوضح الدكتور أحمد الشريف رئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب المؤتمر أن، مشاركة مصر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي عقد اليوم الأحد، برعاية الأمم المتحدة بمشاركة 11 دولة، يعكس مدى مكانة مصر كقوة إقليمية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر كجزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.وأضاف الشريف في تصريح صحفي أن، موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، على عكس تركيا ودول أخرى.وكانت برلين قد دعت 11 دولة للمشاركة في المؤتمر هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، مصر، إيطاليا، الإمارات، الجزائر، والكونغو، وتركيا، بجانب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.