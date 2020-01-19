تونس تشارك في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية بلندن

يترأس كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية التونسية صبري باش طبجي وفد بلاده المتجه إلى لندن؛ للمشاركة في قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية التي تنطلق أعمالها غدا الاثنين.وذكرت الخارجية التونسية اليوم أن مشاركة تونس في القمة تهدف ٳلى التعريف بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة في أفريقيا في العديد من المجالات، مع التركيز بشكل خاص على ميدان تشغيل الشباب والتعاون في مجالات الصحة والبيئة والزراعة والطاقة المتجددة.أضافت أن عددًا من ممثلي القطاعين العام والخاص التونسيين يشاركون في هذه القمة للتعريف بفرص الاستثمار في تونس، وبحث شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين البريطانيين.