حملات للكشف عن سوسة النخيل بمحافظة الوادى الجديد

صرح المهندس إسماعيل رضوان، مدير عام الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، والذي تم تعيينه خلفًا للدكتور مجد المرسي، إن حماية النخيل بالوادي الجديد من سوسة النخيل هي قضية أمن قومي زراعي وغذائي من الدرجة الأولى.وأكد عام الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أنه سيبدأ في التجهيز لتدشين حملة للكشف المبكر والقضاء على سوسة النخيل بالمحافظة، الأمر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود التنفيذية والشعبية للوقوف جنبًا إلى جنب للقضاء على تلك الآفة التي تهدد أمن مصر الغذائي، وليس الوادي الجديد فحسب.كانت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن دعم الوزارة للمديرية بمبلغ 600 ألف جنيه، لشراء مبيدات و10 أجهزة حقن مبيد لمواجهة حشرة سوسة النخيل الحمراء بعد تعدد شكاوى المزارعين.